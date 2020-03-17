شكرا لمتابعة خبر عن ٦ تعليمات من المرور للقيادة الآمنة أثناء الضباب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الباحة (صدى):

دعا ‏مرور منطقة الباحة، قائدي المركبات، بضرورة أخذ الحيطة والحذر، لما تشهده المنطقة محدودية في الرؤية نتيجة الضباب الكثيف.

ونشرت تعليمات للقيادة بشكل آمن، وهي: « استخدام أنوار الضباب في حالة توفرها، وتجنب استخدام النور العالي تماما، وتخفيف السرعة، وتجنب تغيير المسار إلا عند الضرورة، وعدم التوقف بشكل مفاجئ».

وأضافت أنه في حال تعثر القيادة: «أوقف مركبتك خارج الطريق، واستخدم أنوار التنبيه».