شكرا لمتابعة خبر عن ٦ تعليمات من المرور للقيادة الآمنة أثناء الضباب والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الباحة (صدى):دعا مرور منطقة الباحة، قائدي المركبات، بضرورة أخذ الحيطة والحذر، لما تشهده المنطقة محدودية في الرؤية نتيجة الضباب الكثيف.
ونشرت تعليمات للقيادة بشكل آمن، وهي: « استخدام أنوار الضباب في حالة توفرها، وتجنب استخدام النور العالي تماما، وتخفيف السرعة، وتجنب تغيير المسار إلا عند الضرورة، وعدم التوقف بشكل مفاجئ».
وأضافت أنه في حال تعثر القيادة: «أوقف مركبتك خارج الطريق، واستخدم أنوار التنبيه».
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