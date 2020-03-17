شكرا لمتابعة خبر عن دوريات الأمن بجدة تباشر بلاغا عن مقيمة تعاني من اعتلالات نفسية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

أوضح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة ، الرائد محمد الغامدي ، أنهُ بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي ، وتظهر فيه امرأة بحالة غير طبيعية في أحد الطرق العامة بمحافظة جدة ، فقد باشرت دوريات الأمن بمحافظة جدة بلاغاً بهذا الشأن.

واتضح أنها مقيمة عربية في العقد الرابع من العمر ، وتعاني من اعتلالات نفسية، وعدم صحة ما تم تداوله بأنها مصابة بفيروس كورونا ، وبمباشرة الهلال الأحمر والفريق الطبي للحالة تم إعطاؤها العلاج اللازم، مؤكدا عدم الحاجة لنقلها للمستشفى .

وكانت " صدى " قد كشفت عن مباشرة فريق طبي من هيئة الهلال الأحمر بجدة، حالة امرأة أجنبية كانت تعاني من حالة نفسية في حي السلامة بالمحافظة.