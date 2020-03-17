شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. فيصل عبد الكريم: لن ننسى جشع التجار واستغلالهم الأزمة الحالية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال الإعلامي فيصل العبدالكريم، إن الوضع من الناحية الغذائية والطبية وضع ممتاز ولا يدعو للقلق.

وأضاف خلال برنامج «تم» أن المشكلة فقط هي من ناحية الكمامات والمعقمات وهي مشكلة موجودة في كل دول العالم.

وأوضح أن الحدث الذي نعيشه يحدث لأول مرة، ولا أحد يعرف ما الذي سيحدث، وهناك من يستغل هذه الأوضاع ولابد من محاسبة كل من يغش أو يتلاعب أو يرفع الأسعار في هذا الوقت، والتجاوزات في ظل هذا الوضع تؤدي إلى خلل أمني.

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وأكد أن «جميعنا كمستهلكين ‏لن ننسى اليوم كل تجار الأزمات والشركات وسيكونون في ذاكرتنا».

‏‎وأشار إلى أنه قبل دخول الاستديو «قدمنا مبادرة ‎تستاهلون لمشاركة الشركات الكبيرة في خدمة المواطنين وتقديم عروض لهم».