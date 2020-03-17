شكرا لمتابعة خبر عن المطلق: فتوى إيقاف الصلاة بالمساجد ترفع مع انحسار هذا الوباء (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):أكد الشيخ عبدالله المطلق عضو هيئة كبار العلماء، أن فتوى إيقاف الصلاة بالمساجد أتت بعد أن تأكد للهيئة أن هذه الجائحة "وباء عالمي".
وقال الشيخ خلال مكاملة هاتفية على برنامج " ياهلا " : من رحمة الله تعالى الاهتمام بها قبل أن "تقع الفاس في الراس".
وأضاف : فتوى إيقاف الصلاة بالمساجد ترفع مع انحسار هذا الوباء وتعود الأمور كما كانت.
وتابع علم يقينا، أو ظن ظنا غالبا، أنه مصاب بـ كورونا؛ فحرام عليه أن يختلط بالناس، لأنه ينقل العدوى ويصبح مثل القاتل
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