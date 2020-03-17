شكرا لمتابعة خبر عن خالد القحطاني يرد على مهاجمي المملكة: «سقطت أقنعتكم» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

علق المحلل الرياضي خالد القحطاني، على التقارير التي هاجمت المملكة، وادعت أنها لا تحترم حقوق الإنسان.

وغرد عبر حسابه على «تويتر»، قائلا: «ليس من باب التشفي لكن تأمل تلك الدول التي ظل إعلامها سنين ينعتنا أننا دولة لا تحترم حقوق الانسان، وفي وقت سقوط الأقنعة، اتضح انهم لا يحترمون النفس البشرية ويعاملونها بالأرقام تحمل الخسائر أحيانا، ونحن نؤمن أن {من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا}،الحمدلله الذي ولانا من يخافه فينا».

ويظهر من مواقف المملكة في تعاملها مع أزمة ولا وباء كورونا أنها منذ البداية وحتى اليوم كل هدفها هو حماية الإنسان، على عكس بعض بعض الدول الديمقراطية التي تركت الأمور ولم تتدخل خوفا على اقتصادها وليس على شعوبها.