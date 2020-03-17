بالفيديو.. مؤذنو المساجد للمصلين: «صلوا في رحالكم»

تداول مغردون، مقاطع فيديو لرفع الأذان في عدد من المساجد، بينما يردد المؤذنون عبارة «الصلاة في بيوتكم»،؛ وذلك على إجازة هيئة كبار العلماء رفع شعيرة الأذان في المساجد، على أن يقول المؤذن عبارة: «صلوا في بيوتكم»؛ وذلك بناء على النصوص الشرعية الدالة على وجوب حفظ النفس.

وأضافت الهيئة، قد تقرر في قواعد الشريعة الغراء أنه: «لا ضرر ولا ضرار»، ومن القواعد المتفرعة عنها: «أن الضرر يدفع قدر الإمكان»، وبناءً على ما تقدم فإنه «يسوغ شرعًا إيقاف صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض في المساجد والاكتفاء برفع الأذان، ويستثنى من ذلك الحرمان الشريفان، وتكون أبواب المساجد مغلقة مؤقتًا، وعندئذ فإن شعيرة الأذان ترفع في المساجد، ويقال في الأذان: صلوا في بيوتكم؛ لحديث بن عباس أنه قال لمؤذنه ذلك ورفعه إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- والحديث أخرجه البخاري ومسلم، وتصلى الجمعة ظهرًا أربع ركعات في البيوت.

من جانبه أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، عبداللطيف آل الشيخ، اليوم الثلاثاء، أن «مغاسل الموتى ستعمل كما هي بالجوامع المرخصة، إلى أن «الصلاة في المقابر فقط»، متوعدًا بـ«محاسبة أي مقصّر في تنفيذ قرار إيقاف صلاة الجماعة، موضحًا أن مغاسل الأموات في المساجد ستظل مفتوحة، والإغلاق للمساجد فقط، بشرط أن لا يكون هناك كثافة بشرية في المغاسل؛ حتى لا نؤتى من قِبَل مثل هذه الأماكن، وستكون الصلاة على الموتى في المقابر كإجراء احترازي لوقاية المواطنين والمقيمين.

وأبدى وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أمله في «استشعار الأئمة والخطباء والمؤذنين المسؤولية، بشأن القرار الصادر بإيقاف صلاة الجمعة، وصلوات الجماعة»، مؤقتًا، لجميع الفروض في المساجد، والاكتفاء برفع الأذان، وقال الوزير إن حكومة خادم الحرمين الشريفين اتخذت جميع الاحترازات لمنع انتشار كورونا وقرار إيقاف صلاة الجماعة واجب النفاذ فورًا، فيما قررت الجهات المختصة في المملكة، إيقاف صلاة الجمعة، وصلوات الجماعة، مؤقتًا، ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمكافحة كورونا المستجد.

Advertisements

اقرأ أيضًا:

إيقاف صلاة الجمعة والجماعة «مؤقتًا» لمحاصرة كورونا

الحكومة الأردنية توقف الصلاة في المساجد والكنائس.. وتعلّق الدراسة بداية من الأحد