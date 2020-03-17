عبر اتصال هاتفي.. ولي العهد ورئيس حكومة الهند يستعرضان جهود مكافحة كورونا

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالًا هاتفيًا، اليوم، من رئيس حكومة الهند، ناريندرا مودي، وجرى خلال الاتصال استعراض الجهود الدولية ‏لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وأكد ولي العهد خلال الاتصال قيام المملكة ‏بالتنسيق لتعاون دولي لمكافحة هذا الوباء وتبني السياسات الملائمة لتخفيف أعبائه الاقتصادية، وذلك في إطار مجموعة العشرين التي ترأسها هذا العام.

وفي وقت سابق تلقّى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالًا هاتفيًّا، اليوم من الرئيس الفرنسي السيد إيمانويل ماكرون.

وجرى خلال الاتصال مناقشة التطورات التي يشهدها العالم في ضوء انتشار وباء «كورونا» المستجد، واستعراض أبرز تداعياته على الاقتصاد العالمي.

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كما أكد ولي العهد خلال الاتصال أهمية تنسيق الجهود لمكافحة هذا الوباء وتبنّي السياسات الملائمة ‏لتخفيف أعبائه في إطار مجموعة العشرين التي تترأسها المملكة هذا العام.

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