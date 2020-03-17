العدل تتيح خدمة ربط المستفيد بمحاكم التنفيذ إلكترونيا

أطلقت وزارة العدل خدمة جديدة تتيح للمستفيدين تقديم أي طلب «غير مدرج سابقا» على قائمة خدمات التنفيذ إلكترونيا، خلال أيقونة جديدة أضيفت على بوابة ناجز Najiz.sa بمسمى «طلبات أخرى». وقالت الوزارة: إن هذه الخدمة جاءت تسهيلا على المستفيدين، وحفاظا على الصحة العامة، وتعزيزا للإجراءات الاحترازية. وأضافت، بأن هذه الخدمة تتيح لطالب التنفيذ أو مقدم الطلب بالوكالة، وللمنفذ ضده إمكان التواصل مع دائرة التنفيذ مباشرة بإرسال الطلبات، مع إمكان إرفاق مرفق، عن طريق اتباع الخطوات التالية: «الدخول على بوابة ناجز، وأسفل خدمات التنفيذ، يتم اختيار»استعراض الطلبات«، ثم اختيار»الطلبات المحالة". وفي سياق متصل، تسير منظومة العمل عن بُعد لمنسوبي وزارة العدل وفق الخطة الممنهجة التي أعدّتها الوزارة، وعبر استخدام أحدث البرامج والتطبيقات للعمل عن بُعد، إذ قامت الوزارة بإرسال الدليل الإرشادي للعمل عن بُعد لجميع موظفيها إلكترونيا، وتقديم الشروحات والتدريب الافتراضي خلال فيديوهات تعليمية. يذكر أن المجلس الأعلى للقضاء أصدر قرارا بتأجيل جلسات جميع القضايا المنظورة لدى جميع المحاكم، بدءًا من الإثنين 21 رجب 1441 وحتى إشعار آخر، على أن تستأنف كليًا أو جزئيًا بقرار من رئيس المجلس، وذلك تماشياً مع الإجراءات الاحترازية والوقائية، التي قامت بها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وحرصا على سلامة الجميع.​



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