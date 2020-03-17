السعودية اليوم / برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية يبدأ مرحلة جديدة لتقنية الترشيح لضفاف الأنهار



الأمم المتحدة 22 رجب 1441 هـ الموافق 17 مارس 2020 م واس

نفذ برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بالقاهرة (UN HABITAT)، بالتعاون مع وزارة الإسكان المصرية، ورشة عمل لمناقشة تكنولوجيا ترشيح ضفاف الأنهار وتطبيقاتها لإنتاج مياه شرب عالية الجودة، وذلك بمحافظة الاقصر في جمهورية مصر العربية.

وأوضحت مديرة برنامج التطوير الحضري ببرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية الدكتورة سلمى يسري، هدفنا اليوم هو دعم الابتكار في مجال مياه الشرب، بشراكة مع وزارتي الإسكان والصحة، وشركة مياه الشرب، وشركاء التنمية، لدعم الابتكار في مياه الشرب من خلال تكنولوجيا الترشيح الطبيعي لضفاف الأنهار، مشيرة إلى أنه سيتم في أغسطس 2020 اعتماد تلك التكنولوجيا رسميا في مصر.

من جانبه أبان نائب وزير الإسكان المهندس سيد إسماعيل، أن الهدف من ورشة العمل بالأقصر هو دعم الابتكار في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات أسيوط، سوهاج، والأقصر من خلال تكنولوجيا الترشيح الطبيعي المفيدة فنيا وماليا.

ويذكر أن تقنية الترشيح الطبيعي لضفاف الأنهار تعتمد على تمرير المياه على ضفاف الأنهار أو البحيرات من خلال التربة، ومن ثم ضخ المياه المرشحة من خلال آبار أفقية، أو رأسية تقع بالقرب من المسطحات المائية، حيث أن انخفاض المياه الجوفية سيدفع المياه السطحية إلى التحرك تجاه هذه الآبار.

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21:49ت م

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