السعودية اليوم / الرئيس الأميركي: نناقش مع الكونغرس توفير تريليون دولار كحزمة مساعدات اقتصادية



واشنطن 22 رجب 1441 هـ الموافق 17 مارس 2020 م واس

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بمشاركة النائب مايك بنس، ووزير الخزانة الأميركية ستيفن منوشين، عن عزم الإدارة الأميركية، بحث توفير تريليون دولار مع الكونغرس، كحزمة مساعدات اقتصادية للأفراد والشركات الصغيرة، لحمايتهم من التأثر بتداعيات انتشار فيروس كورونا.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقد اليوم بالبيت الأبيض، وأشار فيه الرئيس الأميركي، إلى التوسع في تقديم خدمات الرعاية الصحية عن بعد، حيث يمكن للمرضى، الاتصال بأي طبيب عبر الانترنت دون أي تكاليف، وذلك من شأنه تعزيز قدرات المستشفيات من خلال استخدام هذه الآلية.

وأوضح ترامب أن إجراءات الاختبارات تمضي على أحسن مايرام، مشيرًا إلى أن الولايات ستتعامل مع الحكومات والأطباء المحليين للتعاون في تحسين وتسهيل الاختبارات الصحية للمرضى.

وقال: أشجع الأمريكيين على إتباع الإرشادات والتعليمات، وعدم السفر قدر المستطاع، وتقليص اللقاءات الاجتماعية، وتقديم تضحيات لسلامة شعبنا واقتصادنا، فبلادنا يمكن أن تتعافى بسرعة كبيرة، ويجب أن نتكاتف جميعاً لمحاربة هذا العدو غير المرئي.

كما كشف ترامب عن تشريعات خاصة تتضمن إجراء الاختبارات الصحية للعاملين، وتقديم الإجازات المرضية مدفوعة الأجر لمن يستحقها.

وأكد الرئيس الأميركي أن حكومته ستعمل على توفير دعم اقتصادي للشركات الصغيرة مثل شركات الوجبات السريعة، وستقدم مساعدات للمصانع والشركات المتضررة حتى تتعافى من آثار الفيروس، مشيراً إلى أنه التقى مع تجار التجزأة، واطمئن على وفرة المخزون لديها.

بدوره قال نائب الرئيس الأميركي مايك بنس: إنه يجب أن يكون واضحاً للشعب الأمريكي، أن ترامب أطلق مقاربة تشارك فيها جميع أذرع الحكومة والولايات كافة، مشيراً إلى أن فريق ترامب يواصل لقاءاته مع رؤوساء الشركات، ويحاول استغلال القوى التي يتمتع بها الاقتصاد الأمريكي.

وأوضح أن فريق العمل، اجتمع للتركيز على برامج الاختبارات، التي أصبحت متاحة في الولايات الخمسين، لافتاً الانتباه إلى أن لدى السلطات الصحية، الصلاحية بإشراك المختبرات لديها لزيادة قدرات الاختبار وفعاليتها.

وأضاف: لقد وزعنا الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال زيادة الوصول إلى مستويات عالية من الاختبارات بشأن فيروس كورونا، وتلقينا تقريرًا بشأن التقدم المحرز في مجال الصحة، وما يقوم به القطاع الخاص من خلال الشركات لتوزيع مواقع ومراكز الاختبارات في البلاد.

وأكد نائب الرئيس، أنه خلال الأيام الخمسين المقبلة، يجب على الجميع تبنّي الإرشادات التي أطلقها الرئيس لإيقاف تفشي الفيروس، مشيراً إلى أنه في حال تعامل الجميع مع هذه الإرشادات بجدية ومسوؤلية، فإنه من المؤكد أن تشهد الولايات المتحدة انخفاضاً كبيراً في عدد الإصابات بالفيروس، مجددًا التحذير من الاجتماعات بإعداد كبيرة، وضرورة مراعاة احتياجات كبار السن ومن يعانون من أمراض مختلفة.

كما كشف بنس، أن إدارة الرئيس ترامب، تناقشت أمس مع رؤوساء كبرى شركات الإعلام، مبيناً أنه ستكون هناك حملة إعلامية تتبنى الإرشادات والتعليمات، وآخر التطورات بشأن الأوضاع في الولايات المتحدة.

من جانبه قال وزير الخزانة الأميركية ستيفن منوشين: إن الرئيس الأميركي وافق على تنظيم آلية لتأخير دفع الضرائب، مع التأكيد على المواطنين كافة بضرورة مواصلتهم تقديم الكشوفات الضريبية.

كما أشار منوشين إلى أنه يتابع مع شركات الطيران، آخر التحديثات بشأن عمليات الفحص والازدحام بالمطارات، مبيناً أن قطاع الطيران يواجه إحدى أسوء أزماته.

وأوضح أنه سيتجمع مع الكونغرس، عقب المؤتمر اليوم، لمناقشة حزمة المساعدات الاقتصادية التي أعلن عنها الرئيس الأميركي.

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21:19ت م

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