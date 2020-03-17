

جنيف 22 رجب 1441 هـ الموافق 17 مارس 2020 م واس

دعت الأمم المتحدة إلى استمرار التنسيق في النظام الإنساني العالمي، وتوفير الأموال بسرعة لضمان استمرار البرامج الإنسانية ومواصلة العمليات الحيوية الفعالة.

وأكد المتحدث باسم إدارة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ينس ليركة أن أكثر من ١٠٠ مليون شخص حول العالم يعتمدون على دعم الوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة، وأن الأولوية القصوى لإدارة الشؤون الإنسانية هي مواصلة تقديم المساعدات.

وأفاد ليركة أن منسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارك لوكوك أفرج عن ١٥ مليون دولار من الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ ، للمساعدة في تمويل جهود منظمة الصحة العالمية واليونيسيف لاحتواء الفيروس في البلدان المعرضة للخطر .

// انتهى //

20:53ت م

0179





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الأمم المتحدة تدعو لاستمرار تمويل الأزمات الإنسانية رغم تفشي وباء كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.