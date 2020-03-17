السعودية اليوم / السودان توقف العمل بمجمعات خدمات الجمهور للحد من انتشار فيروس كورونا



الخرطوم 22 رجب 1441 هـ الموافق 17 مارس 2020 م واس

وجه وزير الداخلية السوداني الطريفي إدريس دفع الله بإيقاف جميع الخدمات والمعاملات بمجمعات خدمات الجمهور والمجمعات والمراكز الخدمية في السودان، مع استثناء تقديم الخدمات للحالات الإنسانية والضرورية والحيوية واتخاذ كافة الإجراءات الإدارية التي تخفف ازدحام العاملين بهذه المجمعات, اعتبارًا من يوم غد لمدة 10 أيام.

ودعا الطريفي باتخاذ إجراءات صحية وقائية بالسجون وتشمل تفعيل لائحة الحجر الصحي والحد من حركة النزلاء داخل وخارج الولايات ومنع الزيارات إلا في حالة الضرورة القصوى مع تعقيم السجون والتثقيف الصحي وتخصيص مكان للحجر الصحي وتقديم خدمات طبية وقائية متواصلة واتخاذ تدابير لمنع الاكتظاظ والازدِحام.

وقضى التوجيه بتأجيل كل برامج التدريب الجماعية بقوات الشرطة لحين إشعار آخر وشمل التوجيه وقف التصاديق لجميع الفعاليات الاحتفالية الاجتماعية والسياسية وغيرها .

// انتهى //

20:51ت م

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