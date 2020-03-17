السعودية اليوم / أمير الباحة يوجه بتفعيل خدمة " الاستدعاء الإلكتروني" على موقع الإمارة



الباحة 22 رجب 1441 هـ الموافق 17 مارس 2020 م واس

وجه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة اليوم بتفعيل خدمة "الاستدعاء الإلكتروني" على موقع الإمارة من خلال بوابة وزارة الداخلية الإلكتروني " أبشر " بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني بوزارة الداخلية.

وتمكّن خدمة الاستدعاء الإلكتروني المستفيدين من إرسال طالباتهم إلكترونياً إلى الإمارة من أي مكان وفي أي وقت واستقبال الرد عليها إلكترونياً دون الحاجة إلى الحضور لمقر الإمارة، بناء على ما اتخذته حكومة المملكة من تدابير وقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ونظراً لصدور قرار تعليق الحضور لمقرات العمل في الجهات الحكومية لمدة 16 يوماً عدا القطاعات الصحية والأمنية والعسكرية ومركز الأمن الإلكتروني ومنظومة التعليم عن بُعد في قطاع التعليم.

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20:46ت م

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