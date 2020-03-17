شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء الهند والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 8:01 مساءً, 17 مارس 2020 م المناطق_واس تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من دولة رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي.

‏وجرى خلال الاتصال استعراض الجهود الدولية ‏لمكافحة فيروس “كورونا” المستجد.

وأكد سمو ولي العهد خلال الاتصال قيام المملكة ‏بالتنسيق لتعاون دولي لمكافحة هذا الوباء وتبني السياسات الملائمة لتخفيف أعبائه الاقتصادية وذلك في إطار مجموعة العشرين التي ترأسها هذا العام.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية | ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء الهند لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.