شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع معقم «مجاني» في ٢٥ موقعًا بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

بدأت أمانة منطقة الرياض، اليوم، توزيع معقمها "مجانًا" في ٢٥ موقعًا داخل العاصمة، شملت الإشارات المرورية وعددًا من الجهات الحكومية، وذلك في إطار الجهود الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا‬ المستجد.

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