شكرا لقرائتكم خبر عن ”الخليج 365” ترصد عمليات تعقيم مختلف المواقع والان نبدء بالتفاصيل

2077 فرد لمتابعة إجراءات الوقاية ميدانيا بالخبر

تعقيم 125 موقعا بأحدث أجهزة التبخير والتنظيف

أكد رئيس بلدية محافظة الخبر المهندس سلطان بن حامد الزايدي تواجد 2077 فرد ضمن كادر المراقبين والعاملين لتطبيق ومتابعة كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فايروس كورونا ، مبينا استمرارية عمليات النظافة والتعقيم في مختلف المواقع، إذ تقوم فرق ميدانية على مدار الساعة بالعمل على تنظيف الأماكن العامة والحدائق وساحات الألعاب ويتم استخدام أحدث الأجهزة كجهاز التبخير الضبابي، وجهاز التنظيف بالبخار وجهاز رش المطهرات المضغوط، حيث بلغ عدد المواقع التي تم تعقيمها أكثر من 125 موقع , اضافة الى رش وتعقيم كافة البراميل والحاويات الخاصة بالنفايات .

وأكد المهندس سلطان الزايدي أن هذه القرارات تأتي في إطار الحرص على سلامة أفراد المجتمع وصحتهم العامة وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة , كاشفا عن تشكيل البلدية فرقاً تفتيشية لمتابعة تنفيذ قراراتها ورصد المخالفين وتطبيق الإجراءات القانونية اللازمة حال ثبوت تجاوز لقراراتها من أجل السلامة العامة.