سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 17 مارس 2020

العين الإخباريةالثلاثاء 2020/3/17 12:17 م بتوقيت أبوظبي
تغيير عملة بأحد مكاتب الصرافة في مصر - رويترز
ارتفع سعر الدولار في مصر أمام الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء، بشكل طفيف، في معظم البنوك بنحو قرش إلي قرشين مقارنة بتعاملات الإثنين ،وفق مصرفيين .
وأعلن البنك المركزي المصري، الإثنين، خفض أسعار الفائدة الرئيسية 300 نقطة أساس، كما قلص سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 9.25% والإقراض إلى 10.25% وسعر العملية الرئيسية إلى 9.75%.
وقال البنك في بيانه إن القرار يأتي في ضوء ما اعتاده البنك المركزي المصري على اتخاذ خطوات استباقية في الظروف الاستثنائية.
وكان الجنيه المصري قد ارتفع أكثر من 50 قرشا (الجنيه = 100 قرش) مقابل الدولار منذ بداية 2020 حتى نهاية فبراير/شباط الماضي، ليواصل الحفاظ على مركزه كثاني أفضل العملات أداء في 2019.
أعلى سعر للدولار
وسجلت شاشات مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر للدولار في مصر عند 15.61 جنيه للشراء مقابل 15.71 جنيه للبيع، بزيادة قرش عن سعر أمس.
وتكرر السعر ذاته فى مصر إيران للتنمية
السعر المهيمن
وبلغ سعر صرف العملة الخضراء 15.70 جنيه للشراء مقابل 15.80 جنيه للبيع في بنوك التجاري الدولي وعودة والتعمير والإسكان والمصرف المتحد والشركة المصرفية العربية والأهلي الكويتي والمصري الخليجي والعربي الإفريقي والأهلي اليوناني.
سعر للدولار في البنك الأهلي
وعرضت شاشات البنك البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي في مصر) سعر صرف الدولار عند 15.68 جنيه للشراء مقابل 15.78 جنيه للبيع وتكرر السعر ذاته في بنك مصر.
أسعار اليورو والإسترليني
وسجل اليورو 17.49 جنيه للشراء و17.75 جنيه للبيع، أما الجنيه الإسترليني فسجل 19.18 جنيه للشراء و19.36 للبيع، بحسب شاشات البنك الأهلي المصري.
أسعار الريال والدرهم والدينار
وسجل سعر صرف الريال السعودي عند 4.15 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع، بينما سجل الدرهم الإماراتي 4.25 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.
بينما سجل الدينار الكويتي 50.40 جنيه للشراء و51.22 جنيه للبيع، وفقا لشاشة البنك الأهلي المصري.
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