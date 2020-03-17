ريال مدريد وبرشلونة أبرز المستفيدين من ضربات كورونا لإسبانيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توقف الدوري الإسباني لمدة أسبوعين على الأقل، بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا في مختلف أنحاء قارة أوروبا والعالم أجمع، والذي أصاب الأندية بحالة من الذعر، خوفا من أن يمس الوباء أيا من عناصرها.



وكانت إسبانيا إحدى أكثر الدول المتضررة من تفشي وباء كورونا، بعدما سجلت آلاف الحالات المصابة بالفيروس خلال الفترة الأخيرة.

رغم ذلك، فإن العملاقين ريال مدريد وبرشلونة قد يكونان أبرز المستفيدين من فترة التوقف الحالية، في ظل معاناتهما قبلها من غيابات عناصر بارزة بسبب الإصابات، التي ضربت العديد من عناصرهما البارزة.

ومن المتوقع أن يكسب الريال بعض الوقت، الذي سيشهد تعافي عدد من مصابيه، على رأسهم الحارس البلجيكي تيبو كورتوا والظهير البرازيلي مارسيلو، واللذان كانا سيغيبان عن العديد من المباريات المهمة خلال الفترة المقبلة حال عدم توقف المسابقات.

وكان متوقعا غياب الثنائي عن مواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي المصيرية في إياب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، والتي كانت مقررة إقامتها الأسبوع الماضي على ملعب "الاتحاد"، قبل أن يتم تأجيلها بسبب فيروس كورونا، حيث كان الريال يحتاج لتعويض خسارته ذهابا 1-2.





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كما ستكون هناك فرصة أمام الفريق الملكي لاستعادة خدمات الثنائي ماركو أسينسيو وإيدين هازارد قبل نهاية الموسم بفترة طويلة، بعدما كانت هناك شكوك حول احتمالية غيابهما حتى الرمق الأخير من الموسم.

على الجانب الآخر، كان من المتوقع غياب الثنائي عثمان ديمبلي ولويس سواريز عن مباريات برشلونة حتى نهاية الموسم بسبب الإصابات، لكن فترة التوقف الحالية قد تمنح الثنائي فرصة العودة في بعض المباريات المتبقية للفريق الكتالوني، والتي قد تكون حاسمة لموسمه.

واستفاد لاعب الوسط البرازيلي آرثر ميلو أيضا من تأجيل مباريات الليجا وبعض مباريات دوري الأبطال، ليأخذ وقته في التعافي من إصابة في الكاحل، ليصبح مؤهلا للمشاركة مع برشلونة أيضا فور استئناف النشاط.

وكان من المقرر أن يستضيف برشلونة فريق نابولي الإيطالي الأسبوع الماضي في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، قبل أن يتم تأجيل المباراة خوفا من كورونا.

يذكر أن الفريق الكتالوني يتصدر الدوري الإسباني بعد مرور 27 جولة منه برصيد 58 نقطة، بفارق نقطتين أمام غريمه ريال مدريد.