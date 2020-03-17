تجنبا لكورونا.. 8 خطوات ضرورية لتعقيم بيتك وضمان سلامة عائلتك

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعد نظافة البيت من أبرز الإجراءات الوقائية لضمان صحة وسلامة ساكنيه، خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا الجديد.

ويتطلب تنظيف المنزل وتعقيمه العديد من الخطوات المهمة، أبرزها ضرورة تنظيف أسطح المنزل المختلفة بالكلور، حيث أثبتت الدراسات العلمية أنه يساعد على القضاء على الفيروس الموجود على الأسطح بنسبة فعالة.

ومن الضروري تهوية المكان، وتنظيف السجاد والأغطية وأدوات الطبخ، وكذلك الحفاظ على نظافة مقابض الأبواب والكراسي والأحواض ودورات المياه.