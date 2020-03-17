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تأجيل العمليات الجراحية ومواعيد الأسنان في نجران

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ماجد آل هتيلة - نجران

تطبيقا للإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا الجديد‬، اتخذت صحة نجران عددا من الإجراءات لسلامة المرضى والمراجعين تضمنت تأجيل العمليات الروتينية وجراحة اليوم الواحد ومواعيد عيادات الأسنان لمدة أسبوعين وتقليص الزيارة اعتبارا من اليوم وجدولتها لاحقا.

وشمل تقليص عدد ساعات الزيارة للمستشفيات من الـ4 إلى الـ5 مساء، فيما يسمح لزائر واحد في العناية المركزة، وزائرين في حالات الأطفال وكبار السن.

وشددت الإجراءات على حث مراجعي العيادات الخارجية بإعادة جدولة مواعيدهم بالتنسيق مع مراكز الاتصال في المستشفيات لتسهيل الخدمات، والتواصل مع مراكز الاتصالات في المستشفيات في حالة إعادة وصف وصرف العلاجات للمرضى.

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من جهة أخرى واصلت الفرق الرقابية بفرع وزارة التجارة بالمنطقة، جولاتها الميدانية على المحال التموينية والمستودعات للتأكد من توفر المواد التموينية الأساسية بمدينة نجران والمحافظات والمراكز التابعة لها.

وتابعت الفرق توفر السلع التموينية والاستهلاكية واستقرار أسعارها، لدى تجار الجملة وفي المستودعات الرئيسة لضمان تغذية الأسواق ومنافذ البيع، إضافة إلى جميع منافذ البيع بالتجزئة والجملة والمستودعات للمواد التموينية والأساسية. وأكد فرع وزارة التجارة بالمنطقة، توفر المستلزمات التموينية والاستهلاكية، والمستلزمات الوقائية بالكميات الكافية في الأسواق التي تلبي حاجة المستهلكين وضمان استقرار أسعارها، واستمرار الجولات الميدانية اليومية للتأكد من ضبط الأسواق وتوفر السلع وعدم التلاعب في أسعارها.

إلى ذلك تواصل عمل مراكز الفرز البصري بمداخل ومطار نجران التي وجه بنصبها أمير المنطقة جلوي بن عبدالعزيز لفحص القادمين والتأكد من خلوهم من أعراض الإصابة بفيروس كورونا الجديد، ولتعزيز التوعية بكيفية الوقاية من الفيروس، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشاره.

وتباشر المديرية العامة للشؤون الصحية بنجران مهامها في نقاط الفحص البصري في مطار نجران، ومركز الحصينية، وخباش، وبئر عسكر، لتقديم الخدمات الصحية والوقائية للمسافرين القادمين وإجراء فحص بصري لهم من خلال جهاز لقياس درجة الحرارة بالأشعة تحت الحمراء دون التلامس لتقييم الحالات وفرزها.