شكرا لقرائتكم خبر

الخريف: دعم لجميع مصانع المنتجات الطبية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن» بندر الخريف، تقديم الدعم لجميع مصانع المنتجات الطبية من أجل مواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وتفقد الخريف خلال زيارته المدينة الصناعية الثانية بالرياض، حيث كان في استقباله النائب المهندس أسامة الزامل ومدير عام «مدن» المهندس خالد السالم ومسؤولو المدينة، مصنع الشركة العربية لتصنيع المنتجات الطبية «عناية»، الذي تبلغ مساحته 12,600 م²، ومن أهم منتجاته: مستلزمات العزل الطبية، أقنعة الوجه وألبسة الجراحة، كما تفقد مصنع الشركة الوطنية للمنتجات الطبية المحدودة، الذي تبلغ مساحته الكلية 20 ألف م²، ومن أهم منتجاته: كواشف ومستلزمات طبية، وزار مصنع شركة ميس السعودية للمنتجات الطبية المحدودة الذي ينتج المضادات الحيوية، إضافة إلى الأنابيب المخبرية والكواشف الطبية، والواقع على مساحة 20 ألف م²، وجميعها استثمارات سعودية.

Advertisements

واستمع إلى شرح مفصل حول استعدادات تلك المصانع الطبية، حيث تعمل وفق طاقتها الإنتاجية القصوى على مدار (24) ساعة طوال الأسبوع، من أجل زيادة حجم المعروض من منتجاتها في السوق المحلي الذي يشهد تناميا متسارعا في الطلب أفرزته ظروف المرحلة الحالية، وما يتصل بها من إجراءات احترازية للحد من مخاطر انتشار الفيروس. كما شملت الزيارة، مصنع مخابز هرفي، ومصنع الشريف للكرتون.

وأعرب الخريف، عن سعادته بما شاهده من استعدادات وإمكانات تبعث على الفخر، مؤكدا في الوقت نفسه العمل على تقديم كل الدعم لتلك المصانع لتلبية الطلب، داعيا الله أن يحفظ بلادنا من كل مكروه.

وتهتم «مدن» منذ انطلاقتها عام 2001 بتطوير الأراضي الصناعية متكاملة الخدمات، إذ تشرف حاليا على 35 مدينة صناعية قائمة وتحت التطوير في مختلف مناطق المملكة، إضافة إلى إشرافها على المجمعات والمدن الصناعية الخاصة. وتجاوزت الأراضي الصناعية المطورة 198,8 مليون م²حتى الآن، وتضم المدن الصناعية القائمة أكثر من 3500 مصنع منتج.