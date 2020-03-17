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13 مشرعا أمريكيا يناشدون ولي العهد المساعدة في استقرار سوق النفط

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - واشنطن

بعث 13 من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، بقيادة دان سوليفان وكيفن كريمر، رسالة إلى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، يحثون المملكة العربية السعودية على وقف الجهود الأخيرة لتعزيز إنتاج النفط مع هبوط أسعار النفط، في الوقت الذي تكافح فيه الولايات المتحدة وبقية دول العالم من الآثار الاقتصادية لجائحة كورونا «كوفيد 19».

وبحسب صفحة العضو دان سوليفان على موقع مجلس الشيوخ الرسمي، أمس الأول، كتب أعضاء مجلس الشيوخ «بما أن الولايات المتحدة وبقية العالم - بما في ذلك المملكة العربية السعودية - تتعامل مع استجابة الجائحة وتخفيفها والوقاية منها، فإن الأثر الإضافي لأسواق الطاقة العالمية غير المستقرة هو تطور غير مرحب به».

وطلب الأعضاء الـ13 الموقعون على الرسالة والمنتمون للحزب الجمهوري من ولي العهد السعي لتهدئة الاضطرابات التي انتابت أسواق النفط العالمية، من خلال إعادة النظر في قرارات خفض أسعار النفط الخام السعودي وتعزيز الإنتاج بغرض كبح جماح الذعر الذي اجتاح الأسواق العالمية.

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وقال الأعضاء «لطالما كانت الولايات المتحدة شريكا قويا وموثوقا به للمملكة العربية السعودية لعقود طويلة. وفي ضوء هذه العلاقة الاستراتيجية الوثيقة، فإننا نعرب عن اهتمامنا لرؤية صدور توجيهات من وزارة الطاقة السعودية لخفض أسعار النفط الخام وزيادة الطاقة الإنتاجية، بغرض التهدئة للاضطرابات في الأسعار في أسواق النفط العالمية، والتي كانت على رأس الأسواق المالية التي تضررت بالفعل».

وأبدى المشرعون تطلعهم إلى الاجتماع مع سفيرة المملكة لدى الولايات المتحدة ريما بنت بندر لمناقشة هذه القضايا باستفاضة ولمواصلة الحوار والعمل المستمر على هذه القضية الحيوية.

وتأتي الرسالة مناشدة لولي العهد لإبطاء بعض الإجراءات التي اتخذتها وزارة الطاقة السعودية، وكان من شأنها وقف ارتفاع أسعار النفط الخام العالمية.

أعضاء مجلس الشيوخ الموقعون على الرسالة: