شكرا لقرائتكم خبر

النيابة: انتهاز قوة شرائية أو حاجة سوقية جريمة تستحق المساءلة الجزائية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

أكدت النيابة العامة أن انتهاز قوة شرائية أو طلب متزايد أو حاجة سوقية تجاه منتجات معينة، لظرف قائم أو متطلبات وقتية، أو ضرورة استثنائية، واستغلال ذلك في إدخال الغش على هذه المنتجات جريمة تنهض تجاهها المساءلة الجزائية المشددة.

وأوضحت في تغريدة على حسابها في تويتر أمس أن غرامات تصل إلى مليون ريال أو السجن ثلاث سنوات أو بهما معا للمخالفين إذا كان المنتج المغشوش أو المواد المستعملة في غشه مضرة بصحة الإنسان أو الحيوان.

المنتج المغشوش

01. كل منتج دخل عليه تغيير أو عبث به صورة ما مما أفقده شيئا من قيمته المادية أو المعنوية سواء كان ذلك بالإضافة أو الإنقاص أو بالتصنيع أو بغير ذلك في ذاته أو طبيعته أو نوعه أو شكله أو عناصره أو صفاته أو متطلباته أو خصائصه أو مصدره أو قدره سواء في الوزن أو الكيل أو المقاس أو العدد أو الطاقة أو العيار

02. كل منتج غير مطابق للمواصفات القياسية المعتمدة

03. المنتج الفاسد: كل منتج لم يعد صالحا للاستغلال أو الاستعمال أو الاستهلاك وفق ما تبينه اللائحة

يعد مخالفا لأحكام هذا النظام كل من:

Advertisements

1 - خدع - أو شرع في الخداع - بأي طريقة من الطرق في أحد الأمور الآتية:

أ - ذاتية المنتج، أو طبيعته، أو جنسه، أو نوعه، أو عناصره، أو صفاته الجوهرية.

- ذاتية المنتج، أو طبيعته، أو جنسه، أو نوعه، أو عناصره، أو صفاته الجوهرية. ب - مصدر المنتج

- مصدر المنتج ج - قدر المنتج، سواء في الوزن، أو الكيل، أو المقاس، أو العدد، أو الطاقة، أو العيار

غش أو شرع في غش المنتج

3 - باع منتجا مغشوشا، أو عرضه

4 - حاز منتجا مغشوشا بقصد المتاجرة

5 - صنع منتجات مخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة، أو أنتجها أو حازها، أو باعها، أو عرضها

6 - استعمل آنية، أو أوعية، أو أغلفة، أو عبوات، أو ملصقات، مخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة، وذلك في تجهيز أو تحضير ما يكون معدا للبيع من المنتجات

7 - عبأ منتجا، أو حزمه، أو ربطه، أو وزعه، أو خزنه، أو نقله، بالمخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة

8 - استورد عبوات، أو أغلفة، أو مطبوعات تستعمل في الغش، أو صنعها، أو طبعها، أو حازها، أو باعها، أو عرضها

9 - استورد منتجا مغشوشا

العقوبات