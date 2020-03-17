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حملة ميدانية لتعزيز وعي عاملي المصانع بالإجراءات الوقائية ضد «كورونا»

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

في خطوة تهدف لتعزيز وعي العاملين في مصانع الأغذية والأدوية والأجهزة والمنتجات الطبية بكيفية الوقاية من فيروس كورونا «كوفيد 19»، أطلقت الهيئة العامة للغذاء والدواء حملة توعوية ميدانية بالتعاون مع الجهات المعنية في جميع المناطق، للتأكد من التزام العاملين في تلك المصانع بالممارسات الصحية والتصنيعية الجيدة.

وتشمل الحملة توعية العاملين بأهمية الوقاية من الفيروس عن طريق النظافة الشخصية وعدم لمس الوجه باليدين وغسل اليدين بالماء والصابون بانتظام لمدة 40 ثانية على الأقل، حسب توصيات وزارة الصحة قبل الدخول إلى المصانع وبعد الخروج منها وزيادة عدد اللوحات الإرشادية عند المداخل ومغاسل الأيدي، توضح طريقة غسل اليدين بشكل مصور وبلغة العاملين، إضافة إلى حث المصانع للعمل على إيجاد إجراءات بديلة للحد من عوامل قد تؤدي لارتفاع خطر الإصابة بالفيروس، مثل إيقاف استخدام نظام البصمة.

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ويتولى مختصون تثقيف العاملين بتجنب الاتصال المباشر مع شخص تظهر عليه أعراض أمراض الجهاز التنفسي «مثل السعال والعطس» خارج المنشأة، إضافة إلى ضرورة الإبلاغ عند مخالطة من ظهرت لديهم أعراض ومخالطة القادمين من الخارج، والحد من الاجتماعات الكبيرة قدر المستطاع، وزيادة التهوية الطبيعية في الغرف المغلقة.

ويأتي ذلك تزامنا مع توفير الهيئة العامة للغذاء والدواء معلومات توعوية بأشكال عدة لمنشآت الغذاء والدواء والأجهزة والمنتجات الطبية، عن الطرق الوقائية المثلى للتعامل مع «كورونا» وذلك بلغات عدة كي تصل إلى جميع العاملين في تلك المصانع.

تركز الحملة على: