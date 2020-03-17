ولي العهد يؤكد عزم المملكة تنسيق التعاون الدولي لمكافحة كورونا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - الرياض
تلقى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان اتصالين هاتفيين أمس من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس وزراء الهند ناريندرا مودي.
وجرى خلالهما مناقشة التطورات التي يشهدها العالم في ضوء انتشار وباء كورونا المستجد، واستعراض أبرز تداعياته على الاقتصاد العالمي.
كما تلقى ولي العهد اتصالا هاتفيا أمس الأول، من رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز، جرى خلاله استعراض الجهود الدولية لمكافحة فيروس كورونا، والجهود الدولية المبذولة للتصدي لانتشاره.
وأكد ولي العهد للرئيس ماكرون ولرئيسي وزراء الهند وإسبانيا، عزم المملكة تنسيق التعاون الدولي لمكافحة هذا الوباء وتبني السياسات الملائمة لتخفيف أعبائه الاقتصادية، وذلك في إطار مجموعة العشرين التي تترأسها المملكة هذا العام 2020م.
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