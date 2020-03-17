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أمانة الرياض تبدأ بتوزيع معقمها مجانًا في 25 موقعاً

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة_الرياض بدأت أمانة منطقة الرياض اليوم الثلاثاء ١٨ مارس بتوزيع المعقم الذي أنتجته في مختبراتها المركزية مجانًا لسكان مدينة الرياض في ٢٥ موقعًا شملت الإشارات المرورية وعددًا من الجهات الحكومية، وذلك في إطار الجهود الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد. وأشارت أمانة الرياض إلى أن مبادرتها في إتاحة المعقم لعموم سكان المدينة يأتي ضمن توجيهات القيادة الحكيمة بالاهتمام بالمواطن والمقيم، وبمتابعة دقيقة من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، واستشعاراً بضرورة تكاتف الجميع للحد من انتشار فيروس كورونا، وإيمانًا منها بأهمية المساهمة لوقاية المجتمع من الوباء، ورفع مستوى الوعي بتعقيم اليدين تماشيًا مع الإرشادات التي تقدمها وزارة الصحة. وجندت الأمانة عدداً من الأشخاص لتوزيع المعقم بالمجان، مبينة أنها ستستمر في توزيعه خلال الأيام المقبلة، لضمان وصوله إلى أكبر شريحة ممكنة وبما يتوافق مع طاقتها الإنتاجية، راجية من الله العلي القدير أن يحفظ الوطن والمواطن والمقيم ويديم على بلادنا العز والأمن والأمان.



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