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إصدار 2288 وكالة عدلية عن بعد في اليوم الأول

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

بلغ إجمالي الوكالات العدلية التي صدرت عن بعد بجميع أنواعها حتى الآن 2288 وكالة، 98% منها تمت من خلال بوابة ناجز najiz.sa دون تدخل من منسوبي الوزارة، فيما قدم مركز التواصل الموحد 1950 خدماته للمستفيدين الذين يصدرون الوكالة للمرة الأولى، وذلك بحسب ما كشفته وزارة العدل.

وأعلنت الوزارة أمس جاهزيتها لإصدار الوكالات بجميع أنواعها عن بُعد، من خلال بوابة ناجز najiz.sa، وذلك للمستفيدين الذين أصدروا وكالات في السابق، أو من خلال الاتصال بمركز التواصل الموحد 1950، وذلك للمستفيدين الذين لم يصدروا أي وكالة في السابق.

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وقالت: إن هذه الخطوة تأتي للحد من وجود المستفيدين في الدوائر الحكومية، وتعزيز التعاملات الالكترونية وتفعيل منصات تقديم الخدمات الالكترونية عن بُعد، وذلك بإتاحة الإصدار عن بُعد لجميع أنواع الوكالات وتشمل البنود مرتفعة ومنخفضة المخاطر، موضحة أن سريان الوكالة الصادرة سيكون حدة الأقصى 3 أشهر.

وأكدت وزارة العدل جاهزية كتاب العدل لاستقبال الاتصال من جميع أنحاء المملكة، ليتم تقديم الخدمة لمن لم يسبق لهم إصدار وكالة، وذلك من خلال مركز التواصل الموحد 1950، وبذلك تكون خدمات الوكالات متاحة عن بعد بالكامل.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الخطوة تأتي في ظل متابعتها لمستجدات انتشار فيروس كورونا الجديد «كوفيد 19»، والتدابير الاحترازية التي اتخذتها الدولة على جميع الأصعدة بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة للتصدي لهذا الفيروس ومنع انتشاره داخل المملكة، حفاظا على سلامة المواطنين والمقيمين.