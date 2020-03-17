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هبوط سقف بدروم مركز تجاري بياسمين الرياض

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأت الجهات المختصة في الرياض تحقيقات لكشف تفاصيل أسباب وملابسات هبوط سقف بدروم بأحد المراكز التجارية في حي الياسمين بالعاصمة.

وأكدت معلومات حصلت عليها «مكة» من قبل ملاك المبنى أن إدارة الدفاع المدني والشرطة باشرتا الحالة فجر الاثنين بعد أن هبط سقف البدروم بنحو 4 أمتار.

وأشاروا خلال حديثهم إلى أن الحادثة لم تتسبب في أضرار بشرية ولا خسائر مادية تذكر، و»باعتقادنا أن الأسباب هي وجود شاحنات تمر بشكل دوري من فوق البدروم بأوزان 5 أطنان للشاحنة الواحدة، وهذا قد يكون ضمن الأسباب المؤدية للهبوط».