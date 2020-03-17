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رصد وتسجيل 38 حالة إصابة جديدة بـ«كورونا»

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

أعلنت وزارة الصحة عن رصد وتسجيل 38 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا» الجديد ( كوفيد 19). وقالت الوزارة إن الحالات الثلاث الأولى هي لمواطن‏ كان مخالطا لحالة سابقة، ومواطن قادم من ألمانيا، و‏مقيم أردني قادم من بريطانيا، وهم معزولون في منشأة صحية بمحافظة جدة.

وذكرت الوزارة أن الحالتين الرابعة والخامسة هما لرجل وامرأة من الجنسية المصرية قادمين من مصر، والسادسة لامرأة‏ تركية قادمة من تركيا، وجميعهم معزولون في منشأة صحية بمكة المكرمة.

وأوضحت الوزارة أن ‏هناك عشر حالات أخرى؛ منها ست حالات لمواطنين قادمين من العراق، وحالة لمواطن قادم من إيطاليا، وحالة لمواطن كان مخالطا لحالة سابقة، وحالتان لمواطنين اثنين تحت التقصي، وجميعهم معزولون في منشأة صحية بالقطيف.

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وأشارت وزارة الصحة إلى أن هناك ثلاث حالات، إحداها لمواطن قادم من إسبانيا، وحالتان لمواطنين اثنين كانا مخالطين لحالات سابقة، وجميعهم معزولون في منشأة صحية بالظهران.

وقالت الوزارة إن هناك 13 حالة لمواطنين قادمين من عدة دول هي؛ الأردن، وعمان، والهند، وبريطانيا، وتركيا، وسويسرا، والنمسا، ‏بالإضافة إلى حالة لمقيم أردني قادم من إسبانيا، وثلاث حالات لمواطنين، وحالتين لمقيمين من الجنسية الفلبينية كانا مخالطين لحالات سابقة، وجميعهم معزولون في منشأة صحية بالرياض.‏

وذكرت وزارة الصحة أن العدد الإجمالي للإصابات وصل إلى 171 حالة، تعافت منها 6 حالات، والبقية تخضع جميعها للرعاية الصحية وفقا للإجراءات المعتمدة في العزل الصحي.

إلى ذلك سجلت المملكة تعافي 6 حالات، ولا يزال 127 حالة مستمرة في العلاج، ولم تسجل أي حالة إصابة بكورونا المستجد في المدارس، وذلك بحسب ما أعلنه المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمدالعبدالعالي في مؤتمره الصحفي أمس بشأن كورونا.

وأوضح أن تفشي الشائعات أشد خطرا من تفشي الفيروسات، مؤكدا أن جميع المصابين حالاتهم مستقرة عدا حالة واحدة تقدم لها الرعاية الحرجة، مبينا بأن الجهود متواصلة فيما يتعلق بخدمات الصحة العامة والإجراءات الوقائية على مختلف المستويات والرقابة مستمرة على المنافذ، ونوه مجددا إلى ضرورة الابتعاد عن التجمعات.