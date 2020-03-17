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دعوة طلاب تبوك للاستفادة من التعليم الالكتروني

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة _ تبوك دعت إدارة تعليم منطقة تبوك الطلاب والطالبات وأولياء الأمور إلى الاستفادة الكاملة من المواد التعليمية الالكترونية المعتمدة من وزارة التعليم لضمان استمرار العملية التعليمية من خلال الدخول إلى منظومة التعليم الموحد ومشاهدة البث المباشر لقنوات عين التعليمية. وأكدت أن جميع الدروس وفرتها الوزارة بشكل مباشر من خلال القنوات التلفزيونية التعليمية (قنوات عين التعليمية) ومن خلال اليوتيوب وغيرها من التطبيقات التعليمية الالكترونية. ونوه مدير التعليم بالمنطقة إبراهيم العمري بالاهتمام الكبير الذي يجده أبناء وبنات هذا الوطن من القيادة الرشيدة التي تحرص على سلامة جميع المواطنين والمقيمين على هذه الأرض المباركة، مثنيا على جهود الوزارة في توفير البدائل المناسبة لاستمرار التعليم عن بعد.



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