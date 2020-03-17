إغلاق 145 محلا ومرفقا عاما بأحد رفيدة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة _ أبها
أغلقت الفرق الرقابية لبلدية محافظة أحد رفيدة خلال الأيام الماضية، 145 محلا تجاريا ومرفقا عاما في ظل الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، حيث أجرت الفرق 500 جولة ميدانية على المحلات التجارية والمرافق
العامة.
وأوضح رئيس البلدية محمد الوادعي أنه جرى إلزام 35 مطعما بعدم تقديم المأكولات والمشروبات داخل المطعم، وإغلاق 45 صالون حلاقة رجالية، و25 مشغل تزيين نسائية، إلى جانب إغلاق خمسة مقاه لتقديم الشيشة، وإغلاق 12 حديقة في المحافظة، إضافة إلى إيقاف 22 استراحة وقاعة أفراح، وذلك بهدف تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار الفيروس وانحساره.
يذكر أن البلدية عقدت أمس الأول اجتماعا بحضور جميع العاملين في الميدان لتنظيم العمل خلال تعليق العمل في القطاع الحكومي، ووضع خطة عمل للفترة الحالية، وتوفير الخدمات الالكترونية، والعمل عن بعد، وتكثيف الجولات الميدانية والرقابية تحقيقا لأهداف انحسار المرض.
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