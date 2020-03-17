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34 لاعبا ومدربا يحطون بجدة قادمين من إسبانيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس _ الرياض

وصلت صباح أمس الأول بعثة برنامج المواهب إلى جدة، قادمة من مدينة سالوا الإسبانية، بمتابعة من وزير الرياضة الأمير عبدالعزبز بن تركي، وذلك تماشيا مع تعليمات الجهات المعنية في المملكة بإجلاء الرعايا السعوديين بعد انتشار فيروس كورونا الجديد في مختلف بلدان العالم.

ويتمتع جميع أفراد البرنامج البالغ عددهم 34 شخصا ما بين لاعبين ومدربين، بصحة جيدة ولم تظهر عليهم أي أعراض بعد الفحص الأولي الذي أجرته وزارة الصحة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، حيث تم عزلهم في منشأة خاصة كفترة عزل لمدة 14 يوما، حرصا على سلامتهم والتأكد من خلوهم من أي أعراض تخص فيروس كورونا.