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مانشستر يونايتد يطالب لاعبيه بالتدريبات المنفردة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ _ لندن

ذكر تقرير إخباري أمس أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم أوقف التدريبات الجماعية للاعبيه في مركز التدريب الخاص بالنادي، وطالبهم بالتدريبات المنفردة، وذلك في ظل أزمة تزايد انتشار العدوى بفيروس كورونا.

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وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قد نادى أمس الأول بالتخلي عن كل ما هو غير ضروري من اتصال جسدي أو سفر.

وكان من المقرر أن يقود المدير الفني لمانشستر يونايتد أولي جونار، مران الفريق صباح أمس، لكن النادي أعلن إلغاء التدريبات على أن يتدرب اللاعبون بشكل فردي.

وقال متحدث باسم النادي في تصريحات نشرتها صحيفة «ذا جارديان» أمس «سنواصل متابعة الوضع يوما بعد يوم، ولكن في ظل الوضع الحالي والإرشادات الحكومية الأخيرة، سيتدرب لاعبو الفريق بشكل فردي بعيدا عن مركز التدريب».