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الاتحاد يستأنف تدريباته غدا وقائده يتماثل للشفاء

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عمر أمانات - جدة

اضطر المحترف المغربي كريم الأحمدي لاستخدام أجهزة الصالة الرياضية بنادي الاتحاد لبدء برنامجه التأهيلي بعد شفائه من الإصابة في العضلة الخلفية، والتي غيبته عن لقاءي الفريق الماضيين أمام الحزم والوحدة في الجولتين الـ21 والـ 22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. وبات اللاعب جاهزا للمشاركة في التدريبات الجماعية مع زملائه حال عودة التدريبات بصورتها الطبيعية بعدما منح الجهاز الفني الفريق راحة 3 أيام.

ومن المقرر عودة تدريبات الفريق الأول غدا بهدف سعي الجهاز الفني للمحافظة على الجوانب اللياقية والفنية للاعبين وحاجتهم الماسة لذلك لتحقيق الأهداف المرصودة من خلال تحسين مركز الفريق في سلم ترتيب الدوري والمنافسة على كأس محمد السادس للأندية الأبطال بعد بلوغ الدور نصف النهائي حيث يواجه الاتحاد نظيره الشباب.

وستقرر إدارة النادي بعد التواصل مع وزارة الرياضة غدا آخر المستجدات بشأن تفعيل نشاط الفريق الأول من خلال تأدية التدريبات كما هو مقرر، أو تأجيل ذلك حتى إشعار آخر والتنسيق مع اللاعبين لإجراء التدريبات في منازلهم خلال فترة التوقف.