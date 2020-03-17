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كيف تعيد المياه إلى مجاريها إذا تشاجرت مع صديق حميم؟

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - برلين

قالت الكاتبة الفرنسية الراحلة، سيمون دي بوفوار، ذات مرة «الانسجام بين شخصين لا يمنح مطلقا ولكن يجب أن يسود إلى ما لا نهاية». وحتى أفضل الأصدقاء يتشاجرون أحيانا، ولكن كيف يمكن أن يعيدوا الانسجام بينهم؟ مثلما هو الحال مع أغلب المشاكل الشخصية، وينصح الأطباء النفسيون بحديث من القلب للقلب، غير أنه لا يجب مناقشة كل خلاف على الفور.

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وقال الطبيب هانز أونو روتجرز، كبير الأطباء النفسيين في ألمانيا «يجب أن تهدأ أولا. حيث إنه لا يمكن للأشخاص التفكير بوضوح عندما يكونون في غاية الانفعال».

وينصح بالابتعاد عن بعضنا مهما طالت الفترة؛ سواء كان ذلك لساعات أو أيام أو أسابيع، حتى تهدأ المشاعر الثائرة، ولكن يجب عليك أولا إعلام صديقك أنك مستاء للغاية في الفترة الحالية بطريقة لا تسمح بمناقشة الأمر، وأنك تود التحدث لاحقا.

ويقول «إذا كان هذا مستحيلا، نظرا لأنه ينبغي حل المسألة على الفور، فيجب حينها أخذ 20 نفسا عميقا على الأقل قبل أن تتلفظ بكلمتك الأولى». وغالبا ما ينسى الأصدقاء الذين يتشاجرون أنهم يحبون ويقدرون بعضهم.