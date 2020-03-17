سوائل السجائر الالكترونية تأثيراتها سمية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - فيينا
حذر باحثون طبيون من أن السوائل الالكترونية في السجائر الالكترونية «أكثر تعقيدا مما كان يعتقد في البداية، وأنها غير مستقرة كيميائيا، حيث تشكل مركبات ذات تأثيرات سمية تنفسية جديدة».
وقالوا إن التدخين الالكتروني لا ينطوي فقط على مخاطر صحية خاصة به، ولكنه أيضا يثير مخاطر جديدة، مشيرة إلى أدلة على أن الشباب الذين يتعاطون التدخين الالكتروني من المرجح أن يتحولوا إلى السجائر التقليدية أكثر من أولئك الذين لا يتعاطونه، كما أن النيكوتين الموجود في السائل الالكتروني يظل مادة تسبب الإدمان يتم ربطها بأمراض القلب والأوعية الدموية والأمراض العصبية، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.
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