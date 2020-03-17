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غسل اليدين يغني عن المعقمات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - برلين ذكر خبراء الصحة أنه لا توجد حاجة لاستخدام المطهر لحماية نفسك من الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، مشيرين إلى أنه يكفي غسل اليدين بانتظام بالماء والصابون. وتقول الطبيبة إيريس شابرني، مديرة معهد الصحة العامة في مستشفى جامعة لايبتسيج في ألمانيا، «فيروس كورونا المستجد هو فيروس يمكن إزالته بسهولة من اليدين بغسلهما بشكل شامل... وبالتالي ليس ضروريا لأغلبية الأشخاص تخزين المطهرات». ولكن يمكن أن يكون خطرا على الأشخاص المرضى بشكل خطير.



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