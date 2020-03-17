تركيا تجلي 3600 أوروبي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - إسطنبول
قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، أمس إن بلاده ستقوم بإجلاء أكثر من 3600 مواطن في تسع دول أوروبية، في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.
وقال تشاووش أوغلو في مؤتمر صحفي عقد في أنقرة، إن 3614 مواطنا موجودين في تسع دول أوروبية، إما بغرض الزيارة أو الدراسة، سيعودون على متن 34 رحلة جوية منفصلة تابعة للخطوط الجوية التركية.
وسيتم وضع الأشخاص الذين سيتم إجلاؤهم قيد الحجر الصحي لمدة 14 يوما، في مهاجع بإسطنبول ومدينة قوجه ايلي، الواقعة على بعد نحو 100 كيلومتر ناحية الشرق.
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