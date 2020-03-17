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شرطة القصيم تسعف معتلا نفسيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة _ بريدة أحالت الجهات الأمنية بمنطقة القصيم مواطنا في العقد الرابع من عمره يعاني من اعتلالات نفسية إلى الجهة المختصة ليتلقى العلاج. وأفاد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة في بيانه أمس بأنه بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه شخص يعاني من اعتلالات نفسية، فقد باشرت دوريات الأمن بمحافظة البدائع أمس بلاغا بهذا الشأن، وتبين أنه مواطن وجرى نقله للجهة المختصة وتلقيه العناية الطبية اللازمة.



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