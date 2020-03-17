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اعتماد نقل حلقة خضار جدة وتجار يعترضون

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - علي طالب - جدة

علمت «مكة» أن أمانة جدة اعتمدت الموقع المحدد شرق المحافظة لحلقة الخضار والفاكهة بعد إزالة الأسباب التي منعت الانتقال إليه منذ سنوات، وطالبت التجار بسرعة الاستعداد للانتقال للموقع الجديد، فيما أبدى بعض التجار اعتراضهم.

وأشارت المعلومات إلى أن عددا من التجار قدموا ملاحظات وأفكارا للأمانة والجهات ذات الصلة حول الموقع، وأنه سيعيد المشكلة إلى المربع الأول، كونه يقع في منطقة تشهد نموا وامتدادا سكانيا، إضافة إلى أن الموقع الجديد يعد وسط جدة، مما يتطلب دخول عدد كبير من الشاحنات لنقل الفاكهة عبر طريق الحرمين، وبالتالي يسبب ازدحاما مروريا وقلة المداخل نحو شرق المدينة، كما أن انتقال السوق إلى ذات الموقع من سنوات لم يعتمد نظرا لوقوعه في منطقة خطرة بسبب السيول والأمطار، واقترحوا نقله إلى شمال المحافظة.