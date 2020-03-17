، بعد توقف 16 ساعة إعادة تشغيل مصنع بالجبيل بعد تعقيمه ،

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علمت "الخليج 365" من مصادرها، أن إحدى الشركات الصناعية الكبرى بمدينة الجبيل الصناعية نجحت في التعامل مع حالة اشتباه بإصابة أحد موظفيها بفيروس كورونا، حيث سارعت الشركة لاتخاذ تدابير وقائية عاجلة لحماية موظفيها، ومنها إيقاف المصنع بالكامل وعزل الموظف ومخالطيه.
كما قامت بإحضار شركة صحية لتنظيف وتعقيم كافة الأماكن المحتمل تأثرها في المصنع وذلك لحماية الموظفين.
وأكدت المصادر أنه تم إعادة تشغيل المصنع بعد أن بينت الفحوصات الطبية المبدئية والمتقدمة سلامة الموظف الذي بقي في الحجر الصحي كإجراء احترازي.
يذكر أن مدة إيقاف المصنع استمرت قرابة ١٦ ساعة قبل أن يعود المصنع للعمل والإنتاج.فيروس كورونا الجديد
بعد توقف 16 ساعة إعادة تشغيل مصنع بالجبيل بعد تعقيمهمحمد عبيد الخليج 365 2020-03-17
علمت "الخليج 365" من مصادرها، أن إحدى الشركات الصناعية الكبرى بمدينة الجبيل الصناعية نجحت في التعامل مع حالة اشتباه بإصابة أحد موظفيها بفيروس كورونا، حيث سارعت الشركة لاتخاذ تدابير وقائية عاجلة لحماية موظفيها، ومنها إيقاف المصنع بالكامل وعزل الموظف ومخالطيه.
كما قامت بإحضار شركة صحية لتنظيف وتعقيم كافة الأماكن المحتمل تأثرها في المصنع وذلك لحماية الموظفين.
وأكدت المصادر أنه تم إعادة تشغيل المصنع بعد أن بينت الفحوصات الطبية المبدئية والمتقدمة سلامة الموظف الذي بقي في الحجر الصحي كإجراء احترازي.
يذكر أن مدة إيقاف المصنع استمرت قرابة ١٦ ساعة قبل أن يعود المصنع للعمل والإنتاج.
17 مارس 2020 - 22 رجب 1441
08:27 PM
17 مارس 2020 - 22 رجب 1441
08:52 PM
أغلق بعد الاشتباه بإصابة أحد العاملين فيه
علمت "الخليج 365" من مصادرها، أن إحدى الشركات الصناعية الكبرى بمدينة الجبيل الصناعية نجحت في التعامل مع حالة اشتباه بإصابة أحد موظفيها بفيروس كورونا، حيث سارعت الشركة لاتخاذ تدابير وقائية عاجلة لحماية موظفيها، ومنها إيقاف المصنع بالكامل وعزل الموظف ومخالطيه.
كما قامت بإحضار شركة صحية لتنظيف وتعقيم كافة الأماكن المحتمل تأثرها في المصنع وذلك لحماية الموظفين.
وأكدت المصادر أنه تم إعادة تشغيل المصنع بعد أن بينت الفحوصات الطبية المبدئية والمتقدمة سلامة الموظف الذي بقي في الحجر الصحي كإجراء احترازي.
يذكر أن مدة إيقاف المصنع استمرت قرابة ١٦ ساعة قبل أن يعود المصنع للعمل والإنتاج.
، بعد توقف 16 ساعة إعادة تشغيل مصنع بالجبيل بعد تعقيمه ،
المصدر : الخليج 365
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