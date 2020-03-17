- 1/3
- 2/3
- 3/3
تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من دولة رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي.
وجرى خلال الاتصال استعراض الجهود الدولية لمكافحة فيروس "كورونا" المستجد.
وأكد سمو ولي العهد خلال الاتصال قيام المملكة بالتنسيق لتعاون دولي لمكافحة هذا الوباء وتبني السياسات الملائمة لتخفيف أعبائه الاقتصادية وذلك في إطار مجموعة العشرين التي ترأسها هذا العام.
ولي العهد رئيس وزراء الهند فيروس كورونا الجديد
ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء الهندوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-03-17
تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من دولة رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي.
وجرى خلال الاتصال استعراض الجهود الدولية لمكافحة فيروس "كورونا" المستجد.
وأكد سمو ولي العهد خلال الاتصال قيام المملكة بالتنسيق لتعاون دولي لمكافحة هذا الوباء وتبني السياسات الملائمة لتخفيف أعبائه الاقتصادية وذلك في إطار مجموعة العشرين التي ترأسها هذا العام.
17 مارس 2020 - 22 رجب 1441
08:02 PM
17 مارس 2020 - 22 رجب 1441
08:52 PM
أكد خلاله قيام المملكة بالتنسيق لتعاون دولي لمكافحة هذا الوباء
تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من دولة رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي.
وجرى خلال الاتصال استعراض الجهود الدولية لمكافحة فيروس "كورونا" المستجد.
وأكد سمو ولي العهد خلال الاتصال قيام المملكة بالتنسيق لتعاون دولي لمكافحة هذا الوباء وتبني السياسات الملائمة لتخفيف أعبائه الاقتصادية وذلك في إطار مجموعة العشرين التي ترأسها هذا العام.
، ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء الهند ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء الهند لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.