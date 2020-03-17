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محمد بن مسعود - الدمام - علمت "الخليج 365" من مصادرها بأنه لا صحة لما تردد عن عزم وزارة الداخلية عزل المنطقة الشرقية ومحافظاتها عن المنطقة الوسطى لمدة 15 يوماً ابتداء من الساعة ١٠ من مساء اليوم.
وأكدت مصادر مطلعة بأن ما تم تداوله شائعة لا أساس لها من الصحة مشددة على أهمية الابتعاد عن تداول الشائعات والعودة للمواقع الرسمية للتحقق من صحة أي معلومات قبل تداولها.فيروس كورونا الجديد وزارة الداخلية
مصادر: لا صحة لما تردد عن عزل المنطقة الشرقيةعبدالله البرقاوي الخليج 365 2020-03-17
علمت "الخليج 365" من مصادرها بأنه لا صحة لما تردد عن عزم وزارة الداخلية عزل المنطقة الشرقية ومحافظاتها عن المنطقة الوسطى لمدة 15 يوماً ابتداء من الساعة ١٠ من مساء اليوم.
وأكدت مصادر مطلعة بأن ما تم تداوله شائعة لا أساس لها من الصحة مشددة على أهمية الابتعاد عن تداول الشائعات والعودة للمواقع الرسمية للتحقق من صحة أي معلومات قبل تداولها.
17 مارس 2020 - 22 رجب 1441
07:57 PM
17 مارس 2020 - 22 رجب 1441
08:52 PM
علمت "الخليج 365" من مصادرها بأنه لا صحة لما تردد عن عزم وزارة الداخلية عزل المنطقة الشرقية ومحافظاتها عن المنطقة الوسطى لمدة 15 يوماً ابتداء من الساعة ١٠ من مساء اليوم.
وأكدت مصادر مطلعة بأن ما تم تداوله شائعة لا أساس لها من الصحة مشددة على أهمية الابتعاد عن تداول الشائعات والعودة للمواقع الرسمية للتحقق من صحة أي معلومات قبل تداولها.
، مصادر: لا صحة لما تردد عن عزل المنطقة الشرقية ،
المصدر : الخليج 365
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