، "مساجد مكة" تلتزم بالتوجيهات وتنادي بالصلاة في المنازل ،

محمد بن مسعود - الدمام - الأئمة أكدوا على إغلاقها بعد الأذان

أدى المصلون اليوم صلاة المغرب في المساجد بالعاصمة المقدسة، والتي شهد بعضها تزايداً في أعداد المصلين؛ كونها آخر صلاة تقام في المساجد بعد قرار هيئة العلماء بمنع الصلاة في المساجد ضمن الخطوات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وألقى عدد من أئمة المساجد كلمة مختصرة حثوا فيها المصلين على ضرورة اتباع التعليمات الصادرة، والصلاة في المنازل، والابتعاد عن التجمعات، والبقاء في المنازل، سائلين الله تعالى أن يكشف الغمة، ويحمي البلاد والعباد من كل مكروه وسوء.

وأكد أئمة المساجد على أنه بعد الأذان سيغلق المسجد، ويتم إغلاق الأنوار تنفيذًا للتوجيهات، ولن تقام الصلاة فيها.

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