، "الإسكان" تتيح استمرار الحجوزات لـ120 ألف وحدة عبر منصة وتطبيق "سكني" ،

محمد بن مسعود - الدمام - تتركز معظمها بالضواحي الكبرى.. وتشهد الخيارات المتاحة إقبالاً شديدًا من المستفيدين

أتاحت وزارة الإسكان للمواطنين المستفيدين من برنامج "سكني" أكثر من 120 ألف وحدة سكنية ضمن 70 مشروعًا حول السعودية، تتركز معظمها في ضواحٍ سكنية متكاملة، وذلك عبر موقعها الإلكتروني وتطبيق "سكني" للهواتف.

وتفصيلاً، أصبح بإمكان المستفيدين الاطلاع على الوحدات المتنوعة وتفاصيلها ومواقعها ونماذجها، وكذلك الحصول على عروض أسعار الجهات التمويلية بشكل إلكتروني فوري على مدار الساعة دون الحاجة لزيارة مكاتب خدمة المستفيدين أو أحد فروع الوزارة.

وتشهد الخيارات السكنية المتنوعة التي توفرها الضواحي إقبالاً شديدًا من المستفيدين نظرًا لتكامل الخدمات في المشاريع التي تنفذ في الضواحي بالشراكة مع القطاع الخاص ممثلاً بالمطورين العقاريين المؤهلين، بما يتلاءم مع احتياجات الأسر السعودية، ويلبي تطلعاتها، بأسعار تتراوح بين 250-750 ألف ريال، وأقساط شهرية ميسرة، تبدأ من 1100 ريال، وبتصاميم متنوعة من شقق وفلل وتاون هاوس.

وتتوزع الضواحي السكنية الأربع على: "الجوان" في الرياض، وضاحية "الواجهة" في الدمام، وفي ضاحيتَيْ "الجوهرة" و"الميار" بجدة، على مساحة تتجاوز 25 مليون متر مربع، تتسع لما يزيد على 315 ألف نسمة. وتمثل الضواحي نموذجًا لحياة عصرية حديثة، تتوافق مع رؤية 2030، وتتماشى مع مستهدفات "برنامج الإسكان"، وكذلك برنامج "جودة الحياة"؛ وذلك باعتبارها مجتمعات مستدامة، تستهدف إيجاد فرص استثمارية ووظيفية لتطوير جودة حياة المواطنين الساكنين والعاملين فيها.

وتضم ضاحية الجوهرة ثلاثة مشاريع سكنية، هي: "الجوهرة ريزدنس" الذي يوفر 990 وحدة، و"بوفارديا ستي" بعدد 2606 وحدات، و1407 وحدات في "فينان"، تمتاز بموقع استراتيجي على مقربة من مدينة الملك عبدالله الرياضية بمحاذاة طريق الحرمين، وبالقرب من طريق المدينة المنورة، وبجوار عدد من المرافق الحيوية في المنطقة، كمستشفى الملك فيصل التخصصي، ومطار الملك عبدالعزيز الجديد، ومحطة قطار الحرمين السريع.

فيما تضم ضاحية الميار خيارات متنوعة لتملُّك الشقق السكنية بمساحات ونماذج متعددة، وبأسعار مناسبة للأسر السعودية، مثل مشروع "ربى جدة" الذي يضم 1248 شقة بأسعار تبدأ من 295 ألف ريال، إضافة إلى "أعالي جدة" الذي يوفر 8649 وحدة سكنية، بأسعار تبدأ من 243 ألف ريال، ومشروع "تلال الغروب" الذي يضم 6512 وحدة سكنية من نوع شقق بأسعار تبدأ من 262 ألف ريال.

وتتيح ضاحية الجوان بالرياض خيارات متنوعة للتملك بين فلل وتاون هاوس وشقق سكنية، بنماذج معمارية متنوعة المساحات والتصاميم لتلبية مختلف الرغبات والاحتياجات ضمن مشاريع متنوعة عدة، تستخدم أحدث تقنيات البناء الحديثة، وبمتوسط قسط شهري يصل لنحو (1500) ريال، فيما تتراوح أسعار الوحدات بين 250-750 ألف ريال في مشروع مرسية، وسرايا النرجس، وديار السعد، وإشراق ليفينج، وعمائر الجوهرة، وشمس الديار، وإسكان الرياض، علاوة على حي الإعلاميين الذي أعلن مشروع مرسية تخصيصه للعاملين في المجال الإعلامي.

وتحتضن ضاحية "الواجهة" بالدمام خيارات سكنية متنوعة، تشمل نحو 11،699 شقة سكنية، ونحو 8392 وحدة سكنية بين تاون هاوس وفلل، تتوزع في 6 مشاريع مختلفة، بأسعار تبدأ من 250 ألف ريال، وبمتوسط أقساط شهرية 1100 ريال، هي: "نساج تاون"، "واحة مدى"، "سدين"، "تلال الغروب"، "الفريدة"، "واحة الدمام".

وتحقق الضواحي السكنية المحور الأول من المحاور الثلاثة لرؤية السعودية 2030، الذي يتعلق بالمجتمع الحيوي، بإنشاء مجتمع إسكاني في بيئة إيجابية وجاذبة، تتوافر فيها مقومات جودة الحياة للمواطنين والمقيمين تحقيقًا لبرنامج جودة الحياة (أحد برامج تحقيق رؤية السعودية 2030) لتحسين نمط حياة الفرد والأسرة، وبناء مجتمع متوازن، من خلال تهيئة البيئة اللازمة لاستحداث أنشطة ثقافية وترفيهية ورياضية، تعزز مشاركة المواطن والمقيم.

وتستهدف مشاريع الضواحي السكنية الكبرى المتكاملة إيجاد مخططات نموذجية بالشراكة مع القطاع الخاص تضمن النمو المتكافئ للمدن المختلفة، في ظل التحديات التي تواجه مراكز المدن الكبرى التي تعاني حاليًا ضغطًا مروريًّا على الطرق المؤدية لها بسبب الكثافة السكانية الهائلة، ومحدودية المرافق الخدمية والأنشطة التجارية فيها التي قد لا تتناسب مع الزيادة السكانية المستقبلية.

سكني وزارة الإسكان