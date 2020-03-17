شكرا لقرائتكم خبر عن عــــاجل .. أمير قطر يصعق الجميع ويصدر قبل قليل قرارت صادمة تزلزل كل دول الخليج .. والقطريون يذرفون الدموع .. شاهد والان مع التفاصيل

كتبت ياسمين التهامي في الثلاثاء 17 مارس 2020 08:00 مساءً - عــــاجل .. أمير قطر يصعق الجميع ويصدر قبل قليل قرارت صادمة تزلزل كل دول الخليج .. والقطريون يذرفون الدموع .. شاهد

وجه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بتعليق جميع الرحلات القادمة للدوحة ابتداء من مساء الأربعاء الموافق للـ18 من مارس ولمدة 14 يوما قابلة للتجديد.

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ونقلت وكالة الأنباء القطرية عن الشيخ تميم قوله: "اطلعنا على عمل اللجنة المعنية بمنع انتشار فيروس كورونا، والأمور تسير بشكل جيد والجهات تقوم بواجبها على أكمل وجه".

وأكد أمير قطر، على اتخاذ تدابير إضافية للسيطرة على الوباء وأشار إلى أن الخطة تهدف لحصار الفيروس بأقل إرباك، وهي مسؤولية جماعية تتطلب التزام وتعاون الجميع دون استثناء ودون إبطاء.

ووجه الشيخ تميم، المسؤولين في الدولة بتقديم الخدمات الضرورية للمواطنين والمقيمين وفي مقدمتها توفير الأمن والحماية لهم من وباء كورونا، لضمان استمرار ممارسة حياتهم بشكل طبيعي.