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حقيقة عزل الداخلية للمنطقة الشرقية

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الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

كشفت مصادر اليوم الثلاثاء، عزم وزارة الداخلية عزل المنطقة الشرقية ومحافظاتها عن المنطقة الوسطى لمدة 15 يوماً ابتداء من الساعة ١٠ من مساء اليوم.

وقال المصادر : إن ما تم تداوله، عن عزم وزارة الداخلية عزل المنطقة الشرقية ومحافظاتها عن المنطقة الوسطى لمدة 15 يوماً ابتداء من الساعة ١٠ من مساء اليوم شائعة لا أساس لها من الصحة.

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