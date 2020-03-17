شكرا لمتابعة خبر عن حقيقة عزل الداخلية للمنطقة الشرقية والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):كشفت مصادر اليوم الثلاثاء، عزم وزارة الداخلية عزل المنطقة الشرقية ومحافظاتها عن المنطقة الوسطى لمدة 15 يوماً ابتداء من الساعة ١٠ من مساء اليوم.
وقال المصادر : إن ما تم تداوله، عن عزم وزارة الداخلية عزل المنطقة الشرقية ومحافظاتها عن المنطقة الوسطى لمدة 15 يوماً ابتداء من الساعة ١٠ من مساء اليوم شائعة لا أساس لها من الصحة.
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