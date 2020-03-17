شكرا لمتابعة خبر عن حقيقة عزل الداخلية للمنطقة الشرقية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

كشفت مصادر اليوم الثلاثاء، عزم وزارة الداخلية عزل المنطقة الشرقية ومحافظاتها عن المنطقة الوسطى لمدة 15 يوماً ابتداء من الساعة ١٠ من مساء اليوم.

وقال المصادر : إن ما تم تداوله، عن عزم وزارة الداخلية عزل المنطقة الشرقية ومحافظاتها عن المنطقة الوسطى لمدة 15 يوماً ابتداء من الساعة ١٠ من مساء اليوم شائعة لا أساس لها من الصحة.