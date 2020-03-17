شكرا لمتابعة خبر عن "الجوازات" ترد على المقيمين المتضررين من تعليق السفر والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):ردت الإدارة العامة للجوازات اليوم الثلاثاء، على المقيمين المتضررين من تعليق السفر في ظل الإجراءات الاحترازية.
وجاء ذلك ردًا على سؤال تضمن : " بالنسبة للعامل كان فى مصر بتأشيرة خروج وعودة وانتهت مع العلم ان الاقامه ساريه، كيف يتم التمديد له عشان يقدر يرجع".
وقالت الجوازات : " جميع الحالات التي تأثرت من الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها لمنع تفشي فيروس كورونا الجديد، سيتم الإعلان لاحقاً عن طريقة معالجتها. سعدنا بتواصلك.
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