شكرا لمتابعة خبر عن "الجوازات" ترد على المقيمين المتضررين من تعليق السفر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

ردت الإدارة العامة للجوازات اليوم الثلاثاء، على المقيمين المتضررين من تعليق السفر في ظل الإجراءات الاحترازية.

وجاء ذلك ردًا على سؤال تضمن : " بالنسبة للعامل كان فى مصر بتأشيرة خروج وعودة وانتهت مع العلم ان الاقامه ساريه، كيف يتم التمديد له عشان يقدر يرجع".

وقالت الجوازات : " جميع الحالات التي تأثرت من الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها لمنع تفشي فيروس كورونا الجديد، سيتم الإعلان لاحقاً عن طريقة معالجتها. سعدنا بتواصلك.