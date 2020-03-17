شكرا لمتابعة خبر عن طريقة إضافة الطالب الذي يعمل في القطاع الخاص بـ " حساب المواطن " والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشف برنامج حساب المواطن، طريقة إضافة بيانات الطالب رغم عمله في القطاع الخاص.
وأوضح البرنامج، أنه ينبغي على المواطن الدخول على البوابة الإلكترونية للبرنامج ثم تحديث البيانات عبر أيقونة " تفاصيل الطلب-الإفصاح عن الدخل " .
وأضاف أنه ينغي عليه اختيار نوع الدخل " راتب شهري " ، ثم اختيار مصدر الدخل ثم الضغط على " حفظ " .
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