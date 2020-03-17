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التحقيق مع الابنة الكبرى لخاطفة الدمام

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الرياض - علي القحطاني - الدمام (صدى):

كشفت الإعلامية سحر أبو شاهين، عن استدعاء الابنة الكبرى لخاطفة الدمام، للتحقيق معها اليوم في النيابة وأخذ أقوالها.

وأضافت «شاهين»، خلال تغريدة لها عبر حسابها على «تويتر»، أن الابنة الكبرى تقيم مع زوجها وأطفالها في حفر الباطن.

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وأشارت إلى أن ‏الأطفال الثلاثة تم خطفهم في الوقت الذي كان فيه ابن وابنة المتهمة يقيمون مع والدهم بعيدا عنها.

وكانت «صدى» تطرقت إلى تفاصيل القضية، مع عرض التفاصيل الخاصة بمتابعتها لحظة بلحظة.

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